Innenministerin warnt vor politischer Debatte über den Einsatz von Tasern

Hannover - Nach dem Polizeieinsatz in Nienburg mit einem Toten und einer angeschossenen Polizistin warnt Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens davor, den Vorfall zum Anlass für eine politische Debatte über den polizeilichen Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten (umgangssprachlich Taser n) zu missbrauchen.

"Eine solche Instrumentalisierung ist völlig unangemessen und zeugt von wenig Sensibilität für die Situation der Angehörigen", aber auch gegenüber den eingesetzten Beamten, sagte die SPD-Politikerin der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagausgabe). Die Polizei Niedersachsen setze nur äußert selten und nur unter ganz besonderen Bedingungen überhaupt Schusswaffen ein. Laut Ministerium wurde im Jahr 2023 in Niedersachsen in 2.207 Fällen eine Schusswaffe eingesetzt, davon lediglich viermal gegen Personen. Die Innenministerin reagierte auf Vorwürfe der AfD-Landtagsfraktion, wonach die"Verweigerungshaltung der Landesregierung in Sachen Taser weitere Opfer gefordert" hab

