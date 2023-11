Innenministerin Faeser fordert klare Verurteilung des Hamas-Terrors von muslimischen Verbänden

Innenministerin Nancy Faeser hat zur Islamkonferenz eingeladen - dabei soll es auch um die Folgen des Hamas-Terrors in Israel gehen. Was erwartet der Islamrat von dem Treffen?(SPD) von muslimischen Verbänden eine klare Verurteilung des Angriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel gefordert. "Ich erwarte von den muslimischen Verbänden, dass sie sich ganz klar äußern und ihre Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen", sagte sie im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Der Islamrat verurteilt zwar den Terror der Hamas - wirbt aber zugleich für eine "differenzierte Betrachtungsweise" des Konflikts. Ihr Vorsitzender, Burhan Kesici, im ZDFheute-Interview:Nicht besonders viel, insbesondere, weil wir als muslimische Religionsgemeinschaften nicht bei der Vorbereitung mit dabei gewesen sind und vor allem auch nicht aktiv teilnehmen, sondern als passive Zuhörer da sind. Aber vielleicht ist das ein Signal für die Zukunft, dass man zukünftig besser zusammenarbeiten kann. Die DIK arbeitet im Bereich antimuslimischer Rassismus sehr gut und unterstützt viele Projekt





ZDFheute » / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Innenministerin Faeser: Bald Verbote von Hamas und SamidounInnenministerin Faeser: Bald Verbote von Hamas und Samidoun

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Innenministerin Faeser: Bald Verbote von Hamas und SamidounIn einer Regierungserklärung hatte der Kanzler die Betätigungsverbote angekündigt. Umgesetzt wurden sie bisher nicht. Jetzt aber soll es schnell gehen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

Innenministerin Faeser: Bald Verbote von Hamas und SamidounIn einer Regierungserklärung hatte der Kanzler die Betätigungsverbote angekündigt. Umgesetzt wurden sie bisher nicht. Jetzt aber soll es schnell gehen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »

Innenministerin Faeser: Bald Verbote von Hamas und SamidounIn einer Regierungserklärung hatte der Kanzler die Betätigungsverbote angekündigt. Umgesetzt wurden sie bisher nicht. Jetzt aber soll es schnell gehen.

Herkunft: mz_de - 🏆 95. / 22,5 Weiterlesen »

Innenministerin Faeser: Bald Verbote von Hamas und SamidounIn einer Regierungserklärung hatte der Kanzler die Betätigungsverbote angekündigt. Umgesetzt wurden sie bisher nicht. Jetzt aber soll es schnell gehen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Innenministerin Faeser: Bald Verbote von Hamas und SamidounIn einer Regierungserklärung hatte der Kanzler die Betätigungsverbote angekündigt. Umgesetzt wurden sie bisher nicht. Jetzt aber soll es schnell gehen.

Herkunft: nwnews - 🏆 122. / 20,16 Weiterlesen »