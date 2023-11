Inklusive FritzBox: Glasfaser-Tarif: Vodafone lockt mit günstigem Einstiegspreis

Die erschwinglichste Option ist dann GigaZuhause 100 Glasfaser für 44,99 Euro im Monat mit 100 Megabit pro Sekunde im Down- und 50 Megabit pro Sekunde im Upload. Das ist zwar deutlich weniger als beim 1000er-Tarif, für den herkömmlichen Alltagsgebrauch ist es allerdings immer noch mehr als genug.Wer sich langfristig die Mietgebühr für die FritzBox 5590 sparen will, kann den Glasfaser-Router auch separat kaufen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMPUTERBASE: Warum fällt LAN-Verbindung zur Fritzbox auf 10 Mbit/s an Gigabit-Port?Seit gut 2 Jahren wird das Haus der Familie von der Deutschen Glasfaser mit DG400-Internet versorgt. Lange lief hinter dem NT (Glasfasermodem) im Erdgeschoss eine Fritzbox 7490, inzwischen eine 7520. Um ohne große bauliche Eingriffe das Internet ins Obergeschoss zu kriegen, wurden einfach die...

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen ⮕

COMPUTERBASE: FritzBox ermöglicht gleichzeitiges Telefonieren mit 2 Gigaset MobilteilenÜber die FritzBox können 2 Gigaset Mobilteile via DECT angemeldet werden und gleichzeitig telefonieren. Allerdings klingelt bei einem eingehenden Anruf auf Mobilteil 1 einfach Mobilteil 2, anstatt dass der Anruf auf Mobilteil 1 weitergeleitet wird.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen ⮕

KICKER_BL: Inklusive Fallrückzieher: Die schönsten Messi-Treffer für PSGVideo: Lionel Messi gewann am Montag zum achten Mal den Ballon d&39;Or. Wir werfen einen Blick zurück auf die besten Tore aus seiner Zeit bei Paris Saint-Germain.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Dow Jones: Kursanstieg … mit Stirnrunzeln inklusiveMit dem gestrigen Plus von immerhin 222 Punkten gelang dem Dow Jones zwar ein weiterer Schritt aus einer am vergangenen Freitag noch zementiert wirkenden, charttechnischen Bredouille. Aber ob das die Grundlage

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Vodafone verkauft spanische Sparte für fünf Milliarden EuroVodafone gibt bekannt, dass die spanische Sparte für insgesamt fünf Milliarden Euro an eine Londoner Beteiligungsgesellschaft verkauft wird. Der Deal soll bis zum Sommer 2024 abgeschlossen sein.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: GOLDMAN SACHS stuft VODAFONE auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vodafone auf 'Buy' mit einem Kursziel von 115 Pence belassen. Mit einem Verkauf ihrer spanischen Beteiligung an

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕