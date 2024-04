Initiative aus Berlin setzt sich für Equal Pay ein

Die meisten von uns brauchen hauptsächlich ihren Kopf zum Arbeiten, auch Hände und Füße sind nicht schlecht. Aber welche Funktion hat der Penis? Eben. Deswegen sollte er auch bei der Bezahlung keine Rolle spielen. Das meint eine neu gegründete Initative aus Berlin. vernetzt Frauen und will bei Table-Talks spannende Themen diskutieren. Der erste Termin steht für den 28. Juni an - zu Equal Pay.

nach der Frauen in der EU im Schnitt 16 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen (Stand 2016). Den größten Pay-Gap Westeuropas findet man in Deutschland (mit 22 Prozent Unterschied), gefolgt von Großbritannien, Italien und Frankreich.kreiert hat. Unbekümmert stellen sie uns Männer vor, die ihre Arbeit nicht wie gewohnt, sondern mit ihrem Schwanz erledigen - vom Pizzabäcker über den Dirigenten bis zum Astronauten. Das ist erwartungsgemäß zum Scheitern verurteilt. Das junge Kreativteam hat sich dafür entschieden, den Refrain von einem Männerchor singen zu lasse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



wuv / 🏆 85. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Equal Pay und Equal Care: Gleichstellungsbeauftragte zum internationalen Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und MännernDie Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Potsdam, Claudia Sprengel, macht auf den Equal Pay Day am 6. März sowie auf die Ungleichverteilung von Sorg

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Straubing Tigers im Halbfinale: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!Straubing Tigers brechen ihren Viertelfinalfluch und stehen nach 3:2 im siebten Spiel gegen Schwenningen erstmals seit 2012 wieder im DEL-Halbfinale.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Linke prangert am 'East Equal Pay Day' Lohnlücke anBERLIN (dpa-AFX) - Die Linke hat am symbolischen 'East Equal Pay Day' an die Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland erinnert und rasche Abhilfe gefordert. Dazu zähle eine Erhöhung des Mindestlohns

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Einkommen: Linke prangert am 'East Equal Pay Day' Lohnlücke anBerlin - Die Linke hat am symbolischen «East Equal Pay Day» an die Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland erinnert und rasche Abhilfe gefordert.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Linke prangert am 'East Equal Pay Day' Lohnlücke anIm Durchschnitt verdienen Beschäftigte in Ostdeutschland deutlich weniger als im Westen. Die Linke startet ein Rechenexempel und kommt auf 76 Tage Gratis-Arbeit.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Linke prangert am 'East Equal Pay Day' Lohnlücke anBerlin - Im Durchschnitt verdienen Beschäftigte in Ostdeutschland deutlich weniger als im Westen. Die Linke startet ein Rechenexempel und kommt auf 76 Tage Gratis-Arbeit.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »