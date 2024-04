ING wirbt mit erhöhtem Startguthaben für Girokonto

Die ING wirbt seit dem 15. April mit 100 Euro statt 50 Euro Startguthaben für ein neues Girokonto Auch andere Banken werben aktuell mit Girokonto -Prämien um neue Kunden – welche Boni gibt es?Neben Prämien sollten immer auch die Konditionen wie Zinsen und Gebühren berücksichtigt werden Seit 15. April 2024 gibt es für ein Girokonto der ING * 100 statt 50 Euro Startguthaben für Neukunden. Die Aktion läuft einen Monat und endet am 15.

Die Aktion gilt nur für Neukunden – innerhalb der letzten zwölf Monate darf kein Girokonto bei der ING geführt worden sein. Generell gilt: Prämien für Neukunden sind nette Boni. Am Ende sollten sich Kunden aber die Konditionen anschauen, die langfristig gelten.

ING Girokonto Startguthaben Banken Prämien

