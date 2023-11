ING-Aktie: ING liegt beim Gewinn über den Erwartungen - Aktienrückkauf geplant

Rückstellungen für Kreditausfälle fielen mit 183 Millionen deutlich geringer aus als vom Markt erwartet (322 Millionen). Mit Blick auf die Diskussion um den Wettbewerb bei den Sparzinsen erklärte CEO Steven van Rijswijk, dass die Gesamteinnahmen der ING Groep durch ihr diversifiziertes Geschäft gestützt werden, besonders wenn sich die Kreditnachfrage erhole.

