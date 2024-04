Inflation und geopolitische Sorgen belasten Aktienmarkt

„Wenn wir sehen, dass die Inflation weiter nur seitwärts verläuft, stellt sich die Frage, ob wir die Zinssenkungen überhaupt brauchen.“ Als dem Präsidenten der Minneapolis-Fed Kashkari diese Worte gestern Abend über die Lippen gingen, startete an der Wall Street ein breiter Ausverkauf. Hinzu kam noch ein zweiter bemerkenswerter Satz um fast die gleiche Zeit: „Die Ukraine wird Mitglied der NATO .

“ Die Idee von US-Außenminister Blinken ist zwar nicht wirklich neu, in ihrer Prägnanz kam die Äußerung aber gestern zur Unzeit in einen bereits schwächer werdenden Aktienmarkt hinein. So ging es mit dem Gesamtmarkt nach unten und mit Rüstungsaktien und Öl nach oben. Neben der Ukraine sind spätestens mit den jüngsten Vorfällen im Iran auch die geopolitischen Sorgen um eine Eskalation in Nahost zurück auf dem Tisch. Höhere Ölpreise schüren die Inflation und bekräftigen, was Fed-Mitglied Kashkari gestern als Besorgnis äußerte, nämlich dass die Inflation gar nicht weiter abnehmen könnt

Inflation Aktienmarkt Ukraine NATO Geopolitik Naher Osten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



/ 🏆 87. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hannelores FührerscheinDie Sorgen der Wicherts sind die ganz normalen Sorgen einer Familie.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

Feuerwehreinsatz in Papierbunker der MVA Hamm: Altpapier brenntRund um die Uhr sorgen die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Hamm für die Sicherheit.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

„Lost Place“ in Hamm brennt lichterloh: Großeinsatz im IndustriegebietRund um die Uhr sorgen die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Hamm für die Sicherheit.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Großeinsatz wegen Brandgeruch im KrankenhausRund um die Uhr sorgen die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Hamm für die Sicherheit.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Inflation fällt auf 2,2 Prozent: Ist die Inflation besiegt?Deutschland verzeichnete im März die niedrigste Inflationsrate seit drei Jahren. Fachleute halten jetzt die Zeit für eine Zinssenkung für gekommen. Doch es gibt auch warnende Stimmen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

BofA: Welche Auswirkungen die 'Entkopplung' von USA, China und Europa auf den Aktienmarkt hatDie weltgrößten Volkswirtschaften entwickeln sich derzeit äußerst unterschiedlich. Dies bleibt nicht ohne Folgen für die Aktienmärkte, beobachtet die Bank of America.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »