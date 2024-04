Inflation sinkt und Lebensmittel werden günstiger

Es wird wieder billiger! Die Inflation ist weiter auf dem Rückzug. Im Sommer könnte die Rate sogar unter zwei Prozent sinken. Und gute Nachrichten gibt es für unseren Wocheneinkauf: Lebensmittel werden erstmals wieder günstiger! Niedrigster Wert seit April 2021 Im März lagen die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das teilte das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mit. Das ist der niedrigste Wert seit April 2021 mit damals 2,0 Prozent.

Im Februar hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 2,5 Prozent gelegen und im Januar bei 2,9 Prozent. Warum sinkt die Inflation im März? Energie wurde um 2,7 Prozent billiger – und das trotz der zu Jahresanfang ausgelaufenen Energie-Preisbremsen und der Anhebung des CO2-Preises auf 45 Euro je Tonne Kohlendioxid (CO2). Auch die Kosten für Nahrungsmittel gehen runter. Verbraucherinnen und Verbraucher zahlten 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor

