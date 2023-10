Die Inflation in Deutschland hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt. Nach ersten Zahlen des Statistischen Bundesamts lagen die Verbraucherpreise im Oktober voraussichtlich 3,8 Prozent über dem Niveau des Oktobers 2022. Das ist der niedrigste Wert seit August 2021 (ebenfalls 3,8 Prozent). ImDeutschland war vor Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 stark von billigem russischen Gas abhängig, bis Russland die Lieferungen einstellte.

Ein Rechenbeispiel: Ein Wocheneinkauf kostet 100 Euro. Bei einer Inflationsrate von 5 Prozent kostet er ein Jahr später 105 Euro, fünf Jahre später schon 127,63 Euro und zehn Jahre später 162,88 Euro. Je höher die Inflationsrate ist, desto dramatischer sind die Folgen: Die Einkommen von Gehältern, Renten oder Sozialleistungen bleiben auch bei einer Inflation zunächst einmal gleich, was dazu führt, dass sich Menschen von ihrem Geld immer weniger leisten können.... bezeichnet praktisch das Gegenteil, also durchschnittlich sinkende Preise. Für Verbraucher klingt das zwar zunächst reizvoll, weil sie sich mehr leisten können.

Wenn die Preise sinken, machen Unternehmen weniger Gewinne - oder sogar Verluste. Unter Umständen müssen sie Mitarbeiter entlassen, die sich anschließend weniger leisten können, was den Druck auf die Preise noch erhöht. headtopics.com

Zudem können Menschen anstehende Kaufentscheidungen verschieben, weil sie hoffen, dass die Preise noch weiter sinken. Dadurch entsteht eine gefährliche Abwärtsspirale: Gewinne und Steuereinnahmen schrumpfen, die Belastungen durch Schulden und hohe Ausgaben für Sozialleistungen nehmen zu, es wird weniger investiert.

