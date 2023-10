Inflation schwächt sich im Oktober deutlich ab

Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 4,5 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.Sie haben nicht die Berechtigung zu kommentieren. Bitte beachten Sie, dass Sie als Einzelperson angemeldet sein müssen, um kommentieren zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 4,5 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.Sie haben nicht die Berechtigung zu kommentieren. Bitte beachten Sie, dass Sie als Einzelperson angemeldet sein müssen, um kommentieren zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Inflation in Deutschland schwächt sich im Oktober abDie Inflation in Deutschland hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats – nach 4,5 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Weiterlesen ⮕

Das Wort 'Inflation': Die Inflation der FlationInflation: Gierflation, Shrinkflation, Beyoncéflation: Ständig entstehen neue Worte mit der Endung -flation. Wer soll da noch mitkommen? Weiterlesen ⮕

Französischer Star-Ökonom bezeichnet die Inflation als Vermögenssteuer für die ArmenThomas Piketty gilt als hochumstritten, doch seine Thesen befeuern jene, die auf eine Einführung von Vermögenssteuern drängen. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Sommerzeit endet am letzten Sonntag im OktoberAm letzten Sonntag im Oktober endet in Deutschland die Sommerzeit. Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt, wodurch der Tag 25 Stunden hat. Die Zeitumstellung sorgt für Diskussionen, da einige Menschen Kosten sparen möchten, während andere sich über eine zusätzliche Stunde freuen. Weiterlesen ⮕

Gebrauchtwagenpreise sinken im Oktober in DeutschlandIm Oktober sinken die Gebrauchtwagenpreise in Deutschland im Durchschnitt um 0,9 Prozent. Lediglich die Preise für gebrauchte Elektrofahrzeuge steigen leicht um 1,2 Prozent. Weiterlesen ⮕

Autos auf einem Feld nahe der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen zerstörtAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung kritisiert. „Wenn es in der UN darauf ankommt, hat Deutschland ausgerechnet jetzt keine klare Haltung gegen die Relativierung des Hamas-Terrors“, sagte Schuster gegenüber BILD. Er beklagte zudem: „Judenhass und Israelfeindlichkeit flammen in Deutschland wieder auf.“ Das geschehe offen auf den Straßen, in Hörsälen oder Theatern. Die Entwicklung der letzten Wochen in Deutschland habe er so nicht erwartet. Weiterlesen ⮕