Inflation in Deutschland sinkt im März auf 2,2 Prozent

Die Inflation in Deutschland ist im März auf 2,2 Prozent gesunken, laut einer ersten Schätzung. Dies ist eine gute Nachricht für Supermarktkunden und möglicherweise auch für andere Gruppen wie Häuslebauer.

Die Inflationsrate liegt bereits nahe am Zielwert der Europäischen Zentralbank von rund 2,0 Prozent.

Die Inflation in Deutschland setzt ihren Sinkflug im März weiter fort. Die Verbraucherpreise stiegen im vergangenen Monat um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag aufgrund vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Das ist demnach der niedrigste Wert seit drei Jahren.

