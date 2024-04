Inflation in Deutschland sinkt auf 2,9 Prozent im Januar

Die Inflation in Deutschland ist auf dem Rückzug. Nach 2,9 Prozent im Januar sollte es in den nächsten Monaten weiter abwärtsgehen. Das Tempo könnte jedoch nachlassen. Im Januar lagen die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Nach 3,7 Prozent im Dezember erreichte die Inflationsrate damit den niedrigsten Stand seit Juni 2021 mit seinerzeit 2,4 Prozent. Die Wiesbadener Behörde bestätigte vorläufige Angaben.

Energie kostete nach Angaben des Bundesamtes trotz der Anhebung des CO₂-Preises im Januar 2,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel verteuerten sich um 3,8 Prozent, wobei sich der Preisanstieg in diesem Bereich weiter abschwächte. Insgesamt erhöhte sich das Preisniveau von Dezember 2023 auf Januar 2024 um 0,2 Prozen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Inflation in Deutschland sinkt im März auf 2,2 ProzentDie Inflation in Deutschland ist im März auf 2,2 Prozent gesunken, laut einer ersten Schätzung. Dies ist eine gute Nachricht für Supermarktkunden und möglicherweise auch für andere Gruppen wie Häuslebauer. Die Inflationsrate liegt bereits nahe am Zielwert der Europäischen Zentralbank von rund 2,0 Prozent.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Inflation fällt auf 2,2 Prozent: Ist die Inflation besiegt?Deutschland verzeichnete im März die niedrigste Inflationsrate seit drei Jahren. Fachleute halten jetzt die Zeit für eine Zinssenkung für gekommen. Doch es gibt auch warnende Stimmen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Inflationsrate in Deutschland sinkt weiterDie Inflationsrate in Deutschland ist im März weiter gesunken. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, was der niedrigste Wert seit April 2021 ist. Im Februar lag die Jahresteuerungsrate noch bei 2,5 Prozent und im Januar bei 2,9 Prozent. Energie verbilligte sich um 2,7 Prozent und Nahrungsmittel waren um 0,7 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat. Dienstleistungen verteuerten sich hingegen um 3,7 Prozent.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Importpreise im Januar 2024: -5,9 % gegenüber Januar 2023WIESBADEN (ots) - Importpreise, Januar 2024-5,9 % zum Vorjahresmonat0,0 % zum VormonatExportpreise, Januar 2024-1,3 % zum Vorjahresmonat0,1 % zum VormonatDie Importpreise waren im Januar 2024 um 5,9 %

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Inflation im Euroraum sinkt im Februar auf 2,6 ProzentDJ Inflation im Euroraum sinkt im Februar auf 2,6 Prozent Von Andreas Plecko FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone hat im Februar weiter nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Inflation in Bayern sinkt auf 2,3 ProzentDie Preise in Bayern steigen immer langsamer. Im März sank die Inflationsrate im Freistaat auf den niedrigsten Wert seit April 2021. Unter anderem die Entwicklung bei Energie und Heizöl bremste.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »