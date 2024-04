Inflation in Deutschland lässt im März nach

Die Inflation lässt im März in Deutschland deutlich nach. Allerdings dürfte die Teuerung in den kommenden Monaten wieder etwas anziehen. Ursache sind die Preisanstiege im Dienstleistungssektor – und womöglich auch wieder steigende Energiepreise durch den Konflikt im Nahen Osten. Erstmals seit 2015 wieder fallende Lebensmittelpreise und eine Entspannung bei den Energiepreisen haben die Inflation in Deutschland im März deutlich abgeschwächt.

Die Teuerung sank nach europäischer Berechnungsmethode HVPI von 2,7 auf 2,3%. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in einer ersten Schätzung der Zahlen mit. Nach nationaler Rechnung (VPI) schwächte sich die Inflation von 2,5 auf 2,2% a

