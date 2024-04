Inflation in Deutschland im März auf niedrigstem Stand seit fast drei Jahren

Ein Ökonom schätzt die Inflation im März mit 2,2 Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren ein. Hessen liegt mit 1,6 Prozent Inflation sogar unter dem EZB-Ziel. Wo die Preise jetzt fallen könnten und wo vielleicht Erhöhungen warten.in Deutschland ist im März weiter gefallen. Darauf deuten die ersten Daten aus den Bundesländern hin: Die Verbraucherpreise stiegen in, Nordrhein-Westfalen und Sachsen jeweils langsamer als noch im Februar.

Sie erhöhten sich zwischen 1,6 und 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Statistischen Landesämter am Dienstag mitteilten. Im Februar lag die bundesweite Teuerungsrate noch bei 2,5 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass sie im März auf 2,2 Prozent gefallen ist - das wäre die niedrigste Inflationsrate seit fast drei Jahren. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Nachmittag eine erste Schätzung für ganz Deutschland auf Basis der sechs Länderdate

