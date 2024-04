Inflation in der Türkei steigt auf 68,5 Prozent

In der Türkei steigt die Inflation immer weiter. Aktuell erreicht sie 68,5 Prozent. Bildung, Kommunikation und Gastronomie sind die am stärksten betroffenen Bereiche.berichtet. Im Februar habe der Wert noch bei den 67,1 Prozent gelegen. Der Bericht beruft sich auf neue Daten des türkischen statistischen Instituts, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Auf jährlicher Basis verzeichnete der Bereich Bildung mit einer Inflation von 104 Prozent im Vergleich zum Vorjahr den höchsten Anstieg.

Es folgte die Gastronomie mit 95 und das Gesundheitswesen mit 80 Prozent.Ein erheblicher Teil der Inflation in den letzten Monaten resultiert laut dem Bericht aus einer sprunghaften Erhöhung des Mindestlohns. Dieser stieg im Januar auf 17.002 türkische Lira (rund 530 Dollar oder knapp 500 Euro) pro Monat. Das war ein Anstieg von 100 Prozent gegenüber 2023. Die Türkei unternehme derzeit erhebliche Anstrengungen, um die Preissteigerungen mit Zinserhöhungen zu bekämpfe

