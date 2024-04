Inflation in der Türkei erreicht den höchsten Stand seit Ende 2022

Die Türken müssen so viel Geld für ihre Lebenshaltung ausgeben wie seit Ende 2022 nicht mehr. Die Inflationsrate stieg laut Statistikamt auf 68,5 Prozent. Aber es gibt Hoffnung.im März auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen. Die Verbraucherpreise zogen um durchschnittlich 68,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an, wie das Statistikamt mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Ende 2022. Im Februar lag die Teuerungsrate noch bei rund 67,1 Prozent.

Allein von Februar auf März verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um fast 3,2 Prozent. Besonders für Bildung, Hotels, Cafés und Restaurants sowie für Gesundheit, Verkehr und Lebensmittel mussten die Türken tiefer in die Tasche greifen.Sedat Parlaöz führt zum Beispiel ein Köfte-Restaurant im eher wohlhabenden Istanbuler Vierteil Besiktas. Seit 60 Jahren gibt es das Restaurant im eher wohlhabenden Istanbuler Vierteil Besikta

