Indien hat den höchsten Prozentsatz von Pilotinnen weltweit

In Indien sterben mehr Mädchen als Jungen. Und mehr Mädchen als Jungen brechen dort die Schule frühzeitig ab. Außerdem gehen viele Frauen keiner formellen Beschäftigung nach. Trotzdem hat das Land den höchsten Prozentsatz von Pilotinnen gegenüber Piloten der Welt – nach Daten von mehr als 100 Airlines, die die International Society of Women Airline Pilots (ISA) gesammelt hat.

Demnach waren im Jahr 2021 in Indien 12,4 Prozent aller kommerziellen Pilotinnen und Piloten Frauen, während es in Deutschland gerade einmal 6,9 Prozent waren. Damit liegt Deutschland sogar noch über dem weltweiten Schnitt, der laut ISA im Jahr 2021 bei 5,8 Prozent lag. Einen höheren Anteil an Pilotinnen als in Deutschland gab es demnach nur in Irland, Südafrika, Australien und Kanada. Spitzenreiter ist aber Indien. Das zeigt sich auch bei einem Blick auf die Rangliste nach Airlines. Air India führt mit 12,7 Prozent, gefolgt von Aer Lingus und Hawaiian. Lufthansa folgt auf Platz fünf nach United Airlines. Im Vergleich dazu kommt Singapore Airlines auf gerade einmal 0,4 Prozent weibliches Cockpitpersona





