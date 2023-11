In nur 5 Minuten fertig: Jamie Olivers Rezept für Tomatensoße

Wer keine Zeit hat, um lange in der Küche zu stehen, wird diese Blitz-Tomatensoße vom TV-Koch Jamie Oliver lieben. Schnell gemacht, super lecker! Er ist wohl einer der bekanntesten Fernsehköche: Jamie Oliver. Mit seinen unkonventionellen Kochmethoden begeistert er rund um den Globus eine Menge Fans.

Das Besondere an seinen Rezepten: Sie kommen ohne komplizierte Zubereitungsschritte oder außergewöhnliche Zutaten aus. Wirklich jeder bekommt damit etwas Leckeres – und Gesundes – auf den Tisch! Wir haben uns seine berühmte Tomatensoße angesehen und mussten das 5-Minuten-Rezept unbedingt ausprobiereb.Kocht Jamie Oliver, kann es schon mal kleckern. So nimmt er die Tomaten für seine schnelle Tomatensoße einfach in beide Hände und quetscht drauflos.

Für ordentlich Feuer sorgt eine Chilischote, die der Brite mit in die Pfanne schnippelt. Wem das zu hitzig ist, kann die frische Chili aber einfach durch Chiliflocken ersetzen oder sogar ganz weglassen.1. Die Chili waschen, längs halbieren und die Kerne herauskratzen. Danach die Chilischote fein hacken. Den Knoblauch abziehen und ebenfalls fein hacken.

3. Anschließend die gehackten Tomaten zufügen, die Reste in der Dose mit Wasser ausspülen und auch in die Pfanne gießen.4. Dann für den zusätzlichen Gemüse-Kick die Erbsen einrühren. Alles aufkochen lassen und zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig ist die perfekte Saucen-Grundlage für euer Pasta-Gericht.

