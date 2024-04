In Hamburg-Billbrook wird ein einzigartiges Wärmeleistungsprojekt in Betrieb genommen

In Hamburg -Billbrook wurde das bundesweit einzigartiges Projekt am Montag vollständig in Betrieb genommen. Über drei jeweils 80 Tonnen schwere Pumpen wird eine Wärmeleistung von bis zu 350.000 Megawatt pro Stunde erzeugt. Der Chef der Stadtreinigung, Rüdiger Siechau, freut sich, dass sein Unternehmen nun"einer der größten Lieferanten klimafreundlicher Wärme in Hamburg ist".Rund 35.

Die Experten und Expertinnen von Wärme Hamburg und der Stadtreinigung sprechen von"erweiterter Wärmenutzung" und"Effizienzsteigerungsmaßnahmen“.- ohne dass man dafür mehr Müll verbrennen müsste. In der Borsigstraße werden jährlich mehr als 320.000 Tonnen Abfall verbrannt. Bislang wird die dabei gewonnene Energie in Form von Dampf an das Heizkraft Tiefstack geliefert und von dort eingespeist.

Hamburg Wärmeleistung Abfallwärme CO2 Effizienzsteigerung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ndr / 🏆 68. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg Towers müssen sich Alba Berlin beugenIn Berlin gibt es für die Towers nichts zu holen. Obwohl die Hanseaten im BBL-Spiel bei Alba in der ersten Halbzeit nahezu auf Augenhöhe agieren, verlieren sie am Ende doch noch deutlich.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Ostermarsch in Hamburg: Ein Wunsch, viele politische LagerBei Nieselregen singen und demonstrieren während eines Ostermarsches zahlreiche Hamburgerinnen und Hamburger. Ihre Forderung: Ein Ende der Kriege.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Stürmisches Wetter in Hamburg und Schleswig-HolsteinDer Deutsche Wetterdienst erwartet für den Norden Sturmböen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde. Außerdem soll es vereinzelt Gewitter geben.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: CDU Hamburg startet angriffslustig in den WahlkampfBei den Bezirksversammlungswahlen 2019 landete die CDU in Hamburg deutlich hinter Grünen und SPD. Landeschef Dennis Thering will das ändern und seine Partei zurück in die Erfolgsspur bringen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: A1-Teilsperrung auf Höhe Hamburg Stillhorn Richtung SüdAutofahrer in Richtung Bremen müssen morgen auf der A1 in Hamburg mit erheblichen Behinderungen rechnen. Der Grund ist die Reparatur massiver Fahrbahnschäden.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Sicherheitskräfte für EM gesucht: Jobbörse in HamburgFünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft werden im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen. Dafür werden Sicherheitskräfte gesucht - auf einer eigenen Jobmesse.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »