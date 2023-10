In Erinnerung an Matthew Perry: Chandler Bings witzigste Momente

Matthew Perry als Chandler Bing mit seinen "Friends": Courtney Cox als Monica Geller, Jennifer Aniston als Rachel Green, David Schwimmer als Ross Geller, Lisa Kudrow als Phoebe Buffay und Matt LeBlanc als Joey Tribbiani."Friends" machte ihn zum berühmten Serienliebling: Matthew Perry (1969-2023) wird auch nach seinem überraschenden Tod mit nur 54 Jahren als Chandler Bing für immer im Gedächtnis bleiben.

Chandler gibt sein Bestes, um seine Anspannung zu verstecken und Jill Goodacre zu imponieren. Was allerdings dazu führt, dass er fast an einem Kaugummi erstickt und sie ihn retten muss. Das berühmteste Chandler-Zitat aus dieser Episode:"Gum would be perfection!"In der zweiten Staffel trifft Chandler Bing auf seine ehemalige Klassenkameradin Susie Moss (gespielt von Julia Roberts).

Jahrzehnte später überredet Susie ihn schließlich in einem Restaurant einen Schlüpfer anzuziehen. Doch dann lässt sie ihn ohne seine Kleidung auf der Toilette zurück, wo Joey und Ross ihn später finden. In seinen Memoiren offenbarte Matthew Perry, dass er und Julia Roberts nach ihrem Aufeinandertreffen in"Friends" auch im echten Leben für kurze Zeit ein Paar waren.In der vierten Staffel spielen Chandler und Joey gegen Monica und Rachel. headtopics.com

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die allerletzte Szene der allerletzten Folge mit einem klassischen"Chandler-Witz" endet. Kurz bevor Monica und Chandler das geliebte New Yorker Appartement verlassen, um mit ihren Zwillingen in die Vorstadt zu ziehen, schlägt Rachel vor, dass sie alle nochmal zusammen Kaffee trinken gehen sollten, bevor die beiden endgültig die Stadt verlassen.

