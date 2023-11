In Baldur's Gate 3 gibt es tentakeliges Liebesspiel, aber das war dem Sprecher vorher nicht bewusst

Der Gedankenschinder will nämlich zuerst eine Vertrauensbasis aufbauen, bevor er sich offenbart. Das Verhältnis, das eure Spielfigur bis dahin zu ihm hat, kann sich aber noch"vertiefen". In einer Szene habt ihr die Möglichkeit, intim mit dem tentakligen Verbündeten zu werden.

Auf dem Kanal Dan Allen Gaming erklärt der Actor, dass anfangs bei Videospielrollen gerne mit Infos gegeizt wird und alles sehr schnell geht. Am ersten Tag, an dem er noch bestrebt war, den Charakter zu verstehen und natürlich zu spielen, habe er noch nichts vom tentakligen Liebesspiel gehört.

Joseph wurde also ganz schön überrumpelt, aber letztendlich sei die Illithiden-Liebe für ihn in Ordnung gegangen. Davon haben sich die Verantwortlichen auch noch mal ausdrücklich überzeugt. Er erklärt:

Joseph hält fest, er verstehe, dass diese Elemente dazu beitragen, die Welt lebendiger zu machen. Dan Allen merkt darauf hin an, dass es außerdem keinen Zwang gibt, sich auf derlei Experimente einzulassen und Joseph stimmt zu.

Da Joseph sich allerdings dazu bereit erklärt hatte, die Szene zu vertonen, gab es für ihn kein Zurück mehr. Sich Gedanken zu machen, wie ein Mindflayer in einer solchen Situation klingen würde, sei schon sehr seltsam gewesen. Letztendlich dürfte das aber doch recht gut gelungen sein, denn es habe First Take geklappt.

