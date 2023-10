In aller Freundschaft: Kündigung: Kris wird fristlos entlassen

Die Auszeit von Kris währte nur kurz. Nun ist er zurück in der Sachsenklinik – und muss sich den Konsequenzen stellen. Wie das für den Pfleger ausgeht, verrrät die "In aller Freundschaft"-Vorschau.

In der letzten Woche feierte die Serie"In aller Freundschaft" ihr 25-jähriges Bestehen mit einer außergewöhnlichen Jubiläumsfolge. Dr. Heilmann befand sich auf dem Operationstisch, während sein Leben in schnellen Bildern durch das letzte Vierteljahrhundert der erfolgreichen Serie vor seinem geistigen Auge ablief. Allerdings war nicht jeder Fan von dieser Darbietung begeistert.

In dieser Episode muss Kris sich seiner Verantwortung stellen. Er war während seiner Dienstzeit eingeschlafen und hatte deshalb den Notruf eines Patienten überhört. Nach seiner Rückkehr aus Spanien steht nun ein Gespräch mit der Verwaltungschefin Sarah Marquardt an, und Arzu begleitet ihn dabei. headtopics.com

Ilay ist fassungslos:"Alter, wo hast du denn die Tabletten her?""Die hat mir keiner verschrieben, sagen wir's mal so. Mann, ich weiß, dass ich mich strafbar gemacht habe " Als er dann vor Sarah Marquardt sitzt, spricht die nur von einer Pflichtverletzung, der sie nachgehen muss. Weil sie Kris Haas sonst als zuverlässigen Mitarbeiter kennt, betrachtet sie die Angelegenheit als erledigt. Für Kris ist es das aber nicht. Er packt die ganze Wahrheit auf den Tisch, auch, dass er das Beruhigungsmittel aus dem Bestand der Station genommen hat."Ich verspreche Ihnen, dass es nicht nochmal vorkommen wird".

"Das ist richtig", so die Verwaltungschefin,"das wird nicht mehr vorkommen, weil Sie sicherlich wissen, dass ich Ihnen jetzt fristlos kündigen muss." Bleibt sie bei ihrer Entscheidung?

