Impfungen in der Apotheke: Diskussionsrunde beim Europäischen Gesundheitskongress

Eine Diskussionsrunde beim Europäischen Gesundheitskongress zum Impfungen in der Apotheke machte deutlich: Patienten schätzen das Angebot – und auch die Impfquoten steigen.Feuerlöscher oder Ärgernis? Deutschland diskutiert seit geraumer Zeit über Leiharbeit in der Pflege. Der Gesundheitsminister hält ein Verbot für wenig hilfreich – er setzt auf etwas anderes.

Das hat die Analyse der Daten von zehn Studien ergeben.Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Warum gerade jetzt ein Umdenken in der Führungskultur und mehr betriebliches Gesundheitsmanagement wichtig sind, erläutert der Soziologe Bernhard Badura.Laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach liegt der mediane Praxis-Reinertrag bei 230.000 Euro. Die Ärzte Zeitung hat bei ihren Leserinnen und -Lesern nachfragt – und jede(r) Achte gab an: Ja, das kommt hin.

22. Europäischer Gesundheitskongress : Impfungen in Apotheken: Konkurrenz oder Entlastung für Hausärzte?Eine Diskussionsrunde beim Europäischen Gesundheit skongress zum Impfungen in der Apotheke machte deutlich: Patienten schätzen das Angebot – und auch die Impfquoten steigen. Weiterlesen ⮕

Proteste in europäischen Städten für PalästinaIn verschiedenen europäischen Städten fanden pro-palästinensische Protestaktionen statt. In London forderten tausende Menschen eine sofortige Feuerpause und ein freies Palästina. In Paris skandierten Demonstranten Solidaritätsbekundungen mit Gaza. Weiterlesen ⮕

Chinesische Autohersteller drängen auf den europäischen MarktBranchenexperte Dudenhöffer sieht gute Chancen für chinesische Hersteller in Europa. Deutsche Hersteller sollten Kooperationen eingehen, um Zeit zu sparen. China ist Deutschland in Bereichen wie autonomes Fahren und Sprachsteuerung um Jahre voraus. Chinesische Automarken gewinnen an Ansehen in Europa, wenn sie Innovationen und gute Qualität bieten. Elektroautos sind ein Schwerpunkt der chinesischen Hersteller. Weiterlesen ⮕

Chinesische Autohersteller drängen auf den europäischen MarktAutoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht chinesische Hersteller im Vergleich zu deutschen Branchengrößen um Jahre voraus und hofft auf Zusammenarbeit zwischen den Marken. Chinas Hersteller würden vor allem mit Innovationen und guter Qualität punkten. Die EU-Kommission untersucht chinesische Subventionen für E-Autos. Weiterlesen ⮕

Chinesische Regierung warnt Touristen vor Kriminellen in europäischen GroßstädtenDie chinesische Regierung warnt Touristen davor, dass in europäischen Großstädten Kriminelle ihr Unwesen treiben. Doch Touristiker erwarten sie sehnsüchtig zurück. Weiterlesen ⮕

JPMorgan pessimistisch für europäischen Aktienmarkt, besonders Banken betroffenDer Dax dürfte sich am Montagmorgen zunächst wenig verändern. Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex einen Punkt tiefer auf 14 686 Punkte. Das jüngste Tief seit März bei 14 630 Punkten bleibt in Sichtweite. Die Marktstrategen von JPMorgan bleiben pessimistisch für den europäischen Aktienmarkt. Vor allem Banken dürften nach ihrem starken Lauf einen schweren Stand haben, vermutet JPMorgan-Experte Mislav Matejka. Er rechnet damit, dass die Anleiherenditen noch in diesem Quartal ihren Höhepunkt erreichen. Sinkende Marktzinsen und mögliche Leitzinssenkungen im kommenden Jahr belasteten die Profitabilität der Geldinstitute. Matejka setzt weiter auf Branchen, die hiervon profitieren, wie Versorger und Konsumgüterhersteller, sowie Energiewerte. Weiterlesen ⮕