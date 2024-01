Impfung gegen Corona und Grippe: Jetzt noch impfen lassen

Es ist ungemütlich und kühl, damit haben Infekte wieder leichtes Spiel. Beschränkungen zum Schutz vor Corona, die sich auch auf andere Infekte wie Influenza und Erkältungen ausgewirkt haben, gibt es heuer nicht mehr. Deshalb sollten sich gerade vulnerable Gruppen und Menschen ab 60 Jahren gegen Corona und Grippe impfen lassen.Gegen die Grippe gibt es - wie jedes Jahr - einen angepassten Impfstoff. Das, sich am besten im Oktober oder November impfen zu lassen.

Das ist der ideale Zeitpunkt, um auf dem Höhepunkt einer Grippewelle geschützt zu sein. Aber auch jetzt ist es noch nicht zu spät. Das Immunsystem braucht circa 14 Tage, um den Schutz gegen die Erreger vollständig aufzubauen. Der Impfschutz lässt nach circa sechs Monaten nach. Grippewellen - also eine erhöhte Influenza-Aktivität - beginnen meist im Januar und dauern drei bis vier Monate. Lässt man sich im Oktober gegen die Grippe impfen, ist man also bis April geschützt. Dann spielt Influenza in der Regel auch keine Rolle mehr





