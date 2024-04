Impfaktion gegen Masern im Ankunftszentrum Tegel gestartet

Im Ankunftszentrum Tegel ist am Sonnabendmittag eine Impfaktion gegen Masern gestartet worden. Anlass war nach Mitteilung des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) die Bestätigung eines Masern falls in einem Wohnbereich des Ankunftszentrums. Drei weitere Personen aus demselben Hallenkomplex hätten Krankheitssymptome gezeigt. „Die Betroffenen wurden auf der Krankenstation separiert“, erklärte das LAF.

In Abstimmung mit dem zuständigen Amtsarzt des Gesundheitsamtes Reinickendorf startete das medizinische Personal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Mittag mit der Überprüfung des Impfstatus und der Impfung der Bewohner der zwei betroffenen Wohnbereiche.Tegel: Bereiche unter Quarantäne gestelltIm Ankunftszentrum sind insgesamt 669 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. „Durch das DRK wurden bislang rund 400 Impfdosen beschafft, die heute und morgen verimpft werden sollen. Bei Bedarf werden weitere Impfdosen beschafft“, informierte das LAF

