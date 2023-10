Imola soll ab 2022 fester Bestandteil der Formel-1-WM werden

2020 kehrte die Formel 1 erstmals seit 2006 ins «Autodromo Enzo e Dino Ferrari» von Imola zurück, aber der Traditions-GP hiess nicht mehr Grosser Preis von San Marino wie früher, sondern wurde nach der Region benannt – Emilia-Romagna.

Im Frühling 2021 sprang Imola erneut ein, dieses Mal als Ersatz für den weggefallenen Grossen Preis von China. Das Rennen hiess dieses mal etwas sperrig «Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna». Noch haben Formel-1-CEO Stefano Domenicali und FIA-Präsident das WM-Programm 2022 nicht bestätigt (das wird am 15.

Gegenüber italienischen Medien sagt der Präsident der Region Emilia-Romagna: «Nach zwei eher experimentellen Rennen kann Imola jetzt wieder fester Bestandteil der Formel-1-WM werden.» Dazu notwendig war eine finanzielle Beteiligung der Regierung, es ist von 20 Millionen Euro die Rede. headtopics.com

Imola 2022 soll im Frühling stattfinden, möglicherweise als Ersatz für den Grossen Preis von China (24. April).11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain24. April: Shanghai, China oder Imola, Italien

