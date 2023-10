Immobilien- und Grundstückspreise im Kreis Gütersloh steigen weiter

30.10.2023 15:14:00 / Herkunft: nwnews

Die Immobilien- und Grundstückspreise sind auch im vergangenen Jahr im Kreis Gütersloh erneut gestiegen. In guten Wohnlagen zahlen Käufer teilweise bis zu 700 Euro pro Quadratmeter, in mittleren Lagen laut aktuellem Grundstücksmarktbericht immerhin noch bis zu knapp 400 Euro. Aber was zeichnet eine gute Lage überhaupt aus?

Immobilien, Grundstückspreise, Kreis Gütersloh, Wohnlagen, Gütersloher Stadtpark