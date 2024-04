Immer weniger Deutsche können sich Urlaub leisten

Deutsche lieben es, zu verreisen – allerdings können es sich immer weniger Menschen hierzulande leisten. Das zeigen aktuelle Daten von Eurostat. Der Urlaub ist dazu da, vom stressigen Alltag in der Arbeit abzuschalten – für viele Deutsche bedeutet das, die Koffer zu packen und zu verreisen. Aber bei immer mehr Bundesbürgern bleibt nicht genügend Geld für eine Reise übrig, wie Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zeigen.

22,6 Prozent der Menschen hierzulande kann es sich demnach nicht leisten, einmal im Jahr für eine Woche wegzufahren.Nicht genug Geld für eine Woche UrlaubAllen voran unter den Alleinstehenden mit Kindern bleibt mit 43,2 Prozent bei vielen kein Geld für eine Woche Urlaub übrig. Zu einem großen Teil sind außerdem Familien mit zwei Erwachsenen und drei oder mehr Kindern (31,3 Prozent) betroffe

