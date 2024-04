Immer mehr Menschen beziehen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Immer mehr Menschen in Deutschland beziehen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Entwicklung hängt mit dem Krieg Russlands in der Ukraine zusammen.und bei Erwerbsminderung soll dem entgegenwirken. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat dort einen Anstieg festgestellt. Grund dafür ist aber nicht nur die wirtschaftliche Situation in Deutschland – sondern vor allem auch der russische Angriff auf die gesamte Ukraine.Zeitpunkt, an dem sie die reguläre Altersrente beziehen können – erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert und mindestens 18 Jahre alt sind. Entscheidend ist außerdem, dass die Empfänger in Deutschland wohnen müssen. „Als einfache Faustregel gilt: Wenn Ihr gesamtes Einkommen unter 924 Euro liegt, sollten Sie prüfen lassen, ob Sie Anspruch auf Grundsicherung haben“, erklärt die Deutsche Rentenversicherung.