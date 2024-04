Potsdam. Immer mehr junge Brandenburg erinnen und Brandenburg er wollen sich zu Medizinischen Fachangestellten ausbilden lassen. Nach Angaben der Landesärztekammer wurden 2023 insgesamt 212 neue Ausbildung sverträge abgeschlossen. 2022 waren es noch 207 neue Verträge. Damit stieg die Zahl der in Ausbildung befindlichen MFA auf derzeit 532. Vor einem Jahr waren es noch 520.

Gemeinsame Kampagne von Kammer und KVKammerpräsident Frank-Ullrich Schulz führte die positive Entwicklung im MFA-Bereich am Montag neben der gestiegenen Ausbildungsbereitschaft in den Praxen unter anderem auch auf die verstärkten Kampagnen zurück, mit denen die Körperschaften über den Beruf informieren.

