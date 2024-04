Immer mehr Deutsche gehen in Frührente – und nehmen dafür auch Abzüge in Kauf. Doch mit ein paar Tricks lassen sich die Abschläge minimieren. Doch in manchen Fällen ist das gar nicht nötig. Wer mit vollen Bezügen in Frührente gehen kann – und wie sich die Altersbezüge maximieren lassen. Die deutsche Gesellschaft überaltert: Immer mehr Rentner kommen auf immer weniger Beitragszahler. Deshalb muss das Rentenalter stufenweise ansteigen.

Wer Jahrgang 1964 oder älter ist, darf offiziell erst mit 67 Jahren in Rente gehen – davor gibt es Abzüge. Doch keine Regel, ohne Ausnahme. Entscheidend sind nämlich die Beitragsjahre. Wer mindestens 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, darf ohne Abzüge auch schon früher in Rente gehen. Diese „Rente für besonders langjährig Versicherte“ ermöglicht es, zwei Jahre vor dem vorgesehenen Renteneintrittsalter in den Ruhestand zu gehen und das volle Geld zu bekommen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jürgen Drews: „Krank war ich doch schon immer!“Gemeinsam mit seiner Tochter Joelina ist der Schlagerstar aktuell in LA. Dort witzeln die beiden über den aktuellen Gesundheitszustand von Jürgen Drews.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Die Deutschen sind immer unglücklicher – doch ohne GrundDeutschland rutscht im Glücksreport ab – aber dafür gibt es eigentlich keinen Grund.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Für immer Single: Vier Anzeichen, dass man für immer allein bleibtAus wissenschaftlicher Sich soll es bestimmte Merkmale geben, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen, dass man für immer Single bleibt.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Für immer schön: 3 Sternzeichen werden mit zunehmendem Alter immer attraktiverManche Menschen erreichen erst in späteren Jahren den Gipfel ihrer Attraktivität. Insbesondere bei drei Sternzeichen hat Schönheit nichts mit dem Alter zu tun.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Reizthema Wohnen: „Für Mieter wird es immer, immer teurer“Experten gehen davon aus, dass die Preise für Mietwohnungen weiter steigen werden. Auch Lars von Lackum, Chef des zweitgrößten deutschen Wohnungskonzerns LEG Immobilien, sagt: „Für Mieter wird es immer teurer.“

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Umfrage: Immer weniger Deutsche für Taurus-Lieferung an UkraineBerlin - In der Debatte über Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine sprechen sich immer weniger Deutsche für eine Lieferung aus. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv, die

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »