Imker in Rheinland-Pfalz hoffen auf Unterstützung gegen gepanschten Honig

Imker in Rheinland-Pfalz sind in einer Notlage aufgrund von gepanschtem Honig. Sie hoffen auf Unterstützung aus Berlin, obwohl die Entscheidung in der EU getroffen wird. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wird im Kampf gegen gepanschten Honig unterstützt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) begrüßt den Vorschlag der EU-Kommission, alle Herkunftsländer bei Honigmischungen anzugeben

. Dies verbessert die Transparenz für Verbraucher, macht deutschen Honig sichtbarer und senkt das Risiko für Irreführung. Die Imker haben einen Brief an den Minister geschrieben und auf den ruinösen und unfairen Wettbewerb hingewiesen, der viele Imker dazu zwingt, ihre Tätigkeit aufgrund von Dumpingpreisen einzustellen oder zu reduzieren. Sie fordern den Minister auf, eine EU-Initiative zur Neufassung der Honigrichtlinie zu unterstützen und sich für eine faire und nachhaltige Produktion einzusetzen. Die Imker warten noch auf eine Antwort, aber der Minister wird auf den Brief reagieren

