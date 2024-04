Imfinzi zeigt Verbesserung bei kleinzelligem Lungenkrebs

Das Medikament Imfinzi habe in der Adriatic-Studie eine "statistisch signifikante und klinisch bedeutsame" Verbesserung mit Blick auf die primären Endpunkte Gesamtüberleben und Überleben ohne Fortschreiten der Krankheit gezeigt, teilte der britische Konzern AstraZeneca am Freitag mit.

Konkret geht es um Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im begrenzten Stadium (LS-SCLC), bei denen nach gleichzeitiger Radiochemotherapie (cCRT) kein Fortschritt aufgetreten war im Vergleich zu Placebo nach cCRT. Damit schnitt Imfinzi besser ab als Mitte November, als Astrazeneca in einer anderen Studie (Pacific-2) einen Rückschlag erlitten hatten. Eine Kombination aus dem Krebsmedikament mit einer Radiochemotherapie hatte damals keine statistisch signifikant verbesserten Werte für das sogenannte progressionsfreie Überleben im Vergleich zur alleinigen Radiochemotherapie ergeben. Die Tests waren allerdings an Patienten mit inoperablem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs durchgeführt worden

