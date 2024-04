Imanuel Schramm mit neuem Beifahrer in der kommenden Saison

Imanuel Schramm bestreitet die kommende Saison mit einem neuen Beifahrer . Ziel ist das EM-Finale in Pfarrkirchen . Der Langnauer betreut auch das B-Gespann Moritz Straub /Patrick Löffler von der MSV Herxheim.Wieder ganz auf den Seitenwagensport konzentriert hat sich Imanuel Schramm . Schon 2019 hatte der Langnauer mehr Saison starts mit dem 500ccm-Gespann als die Jahre zuvor.

Damit sie das ein oder andere ausprobieren können, hat Schramm hinter seinem Haus eine eigene kleine, 300 m lange Grasbahn angelegt. «Natürlich müssen wir da auf die Nachbarn und die Gegebenheiten achtgeben, aber wir können dort eine Menge machen», freut sich der Zündungsspezialist von Dmon-Parts. Das neue Duo Schramm/Schiemer wird mit einem komplett neuen Fahrgestell und einem von Marcel Gerhard neu entwickelten GTR-Prototypen an den Start gehen. Schramm: «Ja, er hat etwas Schwieriges gebaut, 2019 habe ich den neuen GTR schon teilweise gefahren und wir waren sehr schnell damit. Neu ist unter anderem eine eingebaute Absaugpumpe, mehr kann ich nicht verraten.»

Imanuel Schramm Beifahrer Saison EM-Finale Pfarrkirchen Langnauer B-Gespann Moritz Straub Patrick Löffler MSV Herxheim

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Straßer beendet Saison auf Podest: 'Unglaubliche Saison'Linus Straßer hält die Form seines Lebens und rast auch im Saisonfinale nochmal auf das Podium. Als Belohnung freut er sich nun auf Zeit daheim.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Drama im Erzgebirge: Feuerwehrchef stirbt bei Brand in seiner WohnungAnnaberg-Buchholz unter Schock: Feuerwehrchef Helmut Schramm starb bei einem Brand in seiner Wohnung.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Wilhelm Noll-Beifahrer Fritz Cron (92) verstorbenDer Gespannsport hält offenbar fit. Das erfolgreiche deutsche Seitenwagen-WM-Duo Wilhelm Noll und Fritz Cron ist gemeinsam unfassbare 182 Jahre alt geworden.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Unfall: Auto stößt mit Lkw zusammen - Beifahrer stirbtWemding (lby) - Bei einem Zusammenstoß von einem Auto und einem Lkw in Wemding (Landkreis Donau-Ries) ist ein 27-jähriger Beifahrer noch am Unfallort

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Blitzer-Apps auch für Beifahrer tabu: Gibt es legale Alternativen?Gibt es eine Grauzone bei Blitzer-Apps und wie kann ich mich alternativ warnen lassen? Hier gibt's Infos zum Verbot und legale Möglichkeiten.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

Passau: Polizei stoppt bekifften Fahrer und seinen BeifahrerWenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »