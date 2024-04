Im Ruhestand weiterarbeiten: Millionen Menschen in Deutschland sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt

Viele Menschen arbeiten auch im Ruhestand weiter. Je nach Renten- und Jobart gelten unterschiedliche Hinzuverdienst grenzen. Anderen wiederum fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, sie fühlen sich nicht ausgelastet. Was auch immer den Ausschlag gibt – in Deutschland arbeiteten im Jahr 2023 rund 1,67 Millionen Menschen im Alter zwischen 63 und 67 Jahren, die sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte sind, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Beziehen Sie die Altersrente, dürfen Sie so viel dazuverdienen, wie Sie möchten. Unabhängig davon, ob Sie die Regelaltersgrenze bereits erreicht haben oder nicht, erklärt die. In diesem Fall können Sie sowohl einen Minijob als auch einen anderen Job ausüben, ohne dass die Rentenbezüge gekürzt werden. Früher war dies nur für Menschen möglich, die die Regelaltersgrenze bereits erreicht hatten. Viele Rentner gehen auch im Ruhestand einem Minijob nach – das Gehalt ist bis zu einem gewissen Punkt steuerfrei. © Westend61/IMAGO Zum

