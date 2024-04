Illegales Autorennen in der Region

Die Region scheint bei Fans von aufgemotzten Wagen besonders beliebt zu sein. Am Ostersonntag fuhren vier Wagen um die Wette. Ein entgegenkommendes Auto entkam nur knapp einem Zusammenstoß. Erst am Karfreitag hatte die Polizei ein Mega-Treffen von mehr als 2000 Tunern und Posern mit Sportwagen in Goch aufgelöst. Zwei Tage später gab es dann bereits den nächsten spektakulären Vorfall mit schnellen Autos. Vier Sportwagen sollen sich ein illegales Autorennen geliefert haben.

Die Beamten informierten, dass sie soeben Zeuge eines Autorennens auf der Straße Im Auwelt von Wemb in Richtung Twisteden geworden seien. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos konnte einen Frontalzusammenstoß nur verhindern, weil er voll auf die Bremse trat und den Wagen auf einen Grünstreifen lenkte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch vier weitere Personen in seinem Auto, die glücklicherweise alle unverletzt blieben. Sein BMW erlitt vorne rechts eine Beschädigung durch das Ausweichmanöver

