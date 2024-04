Iker Lecona nimmt die Top-3 ins Visier

Bei seinem siebten Rennwochenende als MotoGP-Fahrer brauste Iker Lecona in Misano zum ersten Mal in die Top-5 . Jetzt nimmt er die Top-3 ins Visier.Der 22-jährige Red Bull-KTM-Tech3-Pilot, in Österreich zuletzt in beiden Rennen in den Top-Ten, freut sich über den Fortschritt : «Das war ein super Start ins Rennwochenende . Am Vormittag hatte ich ein wenig Mühe, weil meine Pace nicht so gut war. Ich habe mich aber sehr angestrengt, was sich im FP2 gezeigt hat.

«Da bin ich mit den guten Reifen auf die Strecke und von da an ging es steil bergauf für mich», erklärte der MotoGP-Rookie am Freitag-Nachmittag in Italien. «Ich konnte meine Rundenzeiten und meine Pace verbessern. Pol Espargaró war eine Zeit lang hinter mir, auch wenn er am Ende vor mir lag. Wenn ich soweit bin, dass ich gegen ihn kämpfen kann, zeigt das, dass ich schnell bin.

Lecuonas Markenkollege Pol Espargaró landete am Freitag auf dem vierten Platz. Mit Brad Binder auf dem siebten und Miguel Oliveira auf dem achten Platz liegen alle vier KTM-Piloten in den Top-Ten. Am Donnerstag hatte Lecuona angekündigt, dass er in Misano gerne weitere Punkte holen würde. Mit dem fünften Platz im Training wagt er sich noch weiter zu träumen: «Wenn ich so weit vorne liege, denke ich natürlich auch ans Podium. Aber ich habe noch viel zu lernen. Der Sonntag ist der wichtige Tag. Bis dahin werde ich so weiterarbeiten wie heute und es genießen. Dann werde ich irgendwann auf dem Podest stehen – vielleicht sogar ganz oben.

Dass der Rookie dabei auch wertvolle Hilfe von anderen bekommt, ist ihm bewusst: «Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Team für die super Arbeit bedanken!»Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Prix. Diesmal: Suzuka, ein fast perfektes Rennen, und warum wir keinen Stress haben.

