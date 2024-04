IDM-Kalender: Suche nach Alternativen für den Red Bull Ring

Nach wie vor stehen sieben Rennwochenenden auf dem IDM -Kalender. Doch der IDM -Promoter Motor Events, mit dem Trio Josef Hofmann, Josef Meier und Bert Poensgen an der Spitze, hat acht Veranstaltungen zugesagt. Nachdem zwischen den Machern des Red Bull Ring s und dem Veranstalter MSC Augsburg keine Einigung und kein passender Termin gefunden werden konnte, ist man nun auf der Suche nach Alternativen .

«Der Terminkalender wird bis Ende Februar stehen», versichert IDM-Pressesprecherin Carolin Schneider. Spannend bleibt die Frage nach den Doppelläufen. Die Superbike-Klasse wird wie gehabt bei allen Veranstaltungen zwei Mal antreten. Die Bestelllisten für die Ersatz- und Sturzteile sind entsprechend lang ausgefallen. Die Teams in den IDM-Klassen Supersport und Moto3 und beim IDM-125-Cup tappen da sechs Wochen vor dem offiziellen Frühjahrstraining noch im Dunkeln. Welche Klasse wann zwei Mal fahren darf, wird derzeit noch geklär

