Ideas Daily US: Technische Analyse INDEX

+++ Handeln Sie Produkte von Société Générale ohne Transaktionskosten bei ausgewählten Partnern. Hier erfahren Sie mehr! +++rutschte bereits am vergangenen Mittwoch wieder unter die am Vortag knapp zurückeroberte 200-Tage-Linie sowie unter das Verlaufstief vom 23. Oktober und beendete damit seine technische Gegenbewegung. Die Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends schickte ihn bis zum Freitag auf einbilden.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind.

Ideas Daily: MarktüberblickFuchs springt nach Zahlen | Die wichtigsten Daten zu Indizes, Aktien- und Rohstoffmärkten kurz zusammengefasst. Jetzt lesen! Weiterlesen ⮕

Feuerwehr zum Baustellenunfall: „Es läuft eine schwierige technische Rettung“Auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity ist es am Montagmorgen zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Bei Arbeiten an einem Fahrstuhlschacht sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Weiterlesen ⮕

Der Eurotunnel: Eine technische MeisterleistungDer Eurotunnel, der England und Frankreich verbindet, wurde nach jahrelangen Bauarbeiten im Jahr 1994 offiziell eröffnet. Der Tunnel besteht aus drei Teilen: zwei Eisenbahntunneln für Güter- und Personenzüge sowie einen Servicetunnel für Wartungsarbeiten und Notfälle. Weiterlesen ⮕

Technische und Fundamentale Analysen für zuverlässige Ein- und AusstiegssignaleDas Unternehmen führt Technische und Fundamentale Analysen zusammen, bezieht Commitment of Traders (CoT) Reports ein und hat unter anderem auch die Optionsmärkte im Blick. Im Ergebnis liefert es zuverlässige Ein- und Ausstiegssignale, die von Ihnen genutzt werden können. Erfahren Sie mehr in dem vollständigen Artikel. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr zum Baustellenunfall: „Es läuft eine schwierige technische Rettung“Auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity ist es am Montagmorgen zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Bei Arbeiten an einem Fahrstuhlschacht sind drei Menschen ums Leben gekommen. Weiterlesen ⮕

DAX Analyse ab dem 30 OktoberDie 14625 im Auge behalten Weiterlesen ⮕