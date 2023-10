Ideas Aktien-Check: BASF und MTU

Nach schwachen Vorstellungen sind die Käufer bei beiden Aktien um eine Stabilisierung bemüht. Wie sind die Kursmuster der DAX-Titel kurzfristig zu bewerten? Und wie gliedern sie sich in das übergeordnete Bild ein?Anschließend startete der DAX-Titel eine Korrektur, die bis dato immer noch anhält.

Trotz guter Ausgangslage im Sommer gelang es den Bullen nicht, eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seit Ende September herbeizuführen.Es startete eine ausgeprägte Abwärtsbewegung, im Zuge derer sich die Aktie der unteren Begrenzung eines Abwärtstrendkanals angenähert hat.Fällt die Aktie unter 40,48/40,25 EUR, wäre ein Verkaufssignal ausgelöst.Aktuell hat der Wert den Widerstand bei 41,94 EUR erreicht und kommt dort nicht weiter.

Erobert er diese Hürde zurück, könnte er sich in Richtung eines Doppelwiderstands aus Hochpunkt und EMA50 bei 43 EUR aufmachen.Oberhalb von 43 EUR wäre dagegen eine Ausdehnung der Gegenbewegung in Richtung 45,50 EUR bzw. in Richtung des EMA200 denkbar.In einem informativen Video werden dort Einzelwerte, die aus technischer Sicht besonders interessant sind, für Sie unter die Lupe genommen. headtopics.com

Im Chart der MTU-Aktie sieht man auf Wochenbasis eine Umkehr, wie man sie in jedes Chartlehrbuch packen könnte. Es kam zwischenzeitlich sogar zum "Kiss of Death", also zum Rücklauf an die Triggerlinie der Umkehrformation, ehe die Aktie in Grund und Boden verkauft wurde.

Im Tageschart hat sie mit dem dynamischen Anstieg über die Marke von 174,35 EUR eine kleine Wende hin zur Oberseite vollzogen, hängt nun aber unter dem EMA50 fest. Erst darüber bzw. über dem Hoch bei 183,60 EUR wäre der Weg in Richtung des Abwärtstrends seit Juni bzw. in Richtung der 200-EUR-Marke frei.Unter 174,35 EUR droht die Stabilisierung zu scheitern. headtopics.com

