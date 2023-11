Ich kämpfe nächstes Jahr noch härter

Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, vor allem auf die Arbeit des Teams. Insgesamt fällt darum der Rückblick sehr positiv aus. Stolz bin ich auf den Support der Fans, der nie nachgelassen hat. Die Leidenschaft der Fans Rennen für Rennen habe ich wirklich geschätzt, in guten Zeiten wie auch in schlechten.

Wenn wir einen Event oder einen Auftritt haben, bin ich immer überrascht, wie viele Leute herkommen. Viele nehmen weite Reisen auf sich, nur um mich zu sehen, mir Mut zu machen oder mein Autogramm zu bekommen. Ihr, die Fans, sind die besten Fans, die man haben kann. Darum verspreche ich, dass ich nächstes Jahr erneut hart kämpfen werde oder sogar noch härter als dieses Jahr.

Nun ist die Zeit gekommen, sich ein wenig auszuruhen. Es ist keine lange Zeit, nur einige Tage, dann beginnen wir wieder mit dem physischen Training. Denn es ist keine gute Idee, zu lange mit dem Training auszusetzen. Aber ich kann es sowieso nicht erwarten, wieder auf meine Motocross-Maschine oder das Mountainbike zu steigen.

