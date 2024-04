ICE-Zug bleibt auf der Strecke stecken

. Ein Reporter unserer Redaktion war zufällig an Bord des Zug es und schildert das volle Dilemma – Evakuierung inklusive.

Das Problem: Durch den verlorenen Kontakt zur Oberleitung brach auch die Stromversorgung für den Zug ab. Kein Strom bedeutet auch gleichzeitig keine Klimaanlage. Das bestätigte auch die Bahn nach Medienberichten der dpa. Die Luft wurde zunehmend schlechter. Im Zug kam allerdings noch eine weitere Problematik dazu.

Allerdings waren die Probleme damit längst nicht aus der Welt geschafft. Zwar funktionierte nun die Klimaanlage wieder, es gab auch funktionierende Toiletten und das Zugpersonal verteilte Schokolade an die Fahrgäste. Wegen der langen Wartezeit herrschte im Bordbistro bereits Hochkonjunktur. Doch kurz hinter Erfurt, keine Stunde später, hielt auch der Evakuierungszug außerplanmäßig an, diesmal sogar in einem Tunnel.

ICE Zug Strecke Verspätung Evakuierung

