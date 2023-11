IBM stoppt Werbung auf X wegen Hassrede und Hitler-Bildern

Der Twitter-Nachfolge X hat das nächstes Hassrede-Problem. IBM stoppt einen Millionen-Anzeigenetat, nachdem Werbung des Konzerns neben Hitler-Bildern auftauchte. Und X-Besitzer Elon Musk zieht neue Vorwürfe auf sich, antisemitischen Ansichten Gehör zu verschaffen.Der Computer-Riese IBM stoppt alle Werbung bei Elon Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter), nachdem seine Anzeigen neben Nazi-Beiträgen entdeckt wurden.

IBM dulde keine Hassrede und untersuche die"absolut inakzeptable Situation", teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Der Computer-Konzern wollte im Schlussquartal rund eine Millionen Dollar bei X ausgeben, wie die"New York Times" unter Berufung auf interne Nachrichten der Plattform berichtete. Wenige Stunden zuvor hatte die Organisation Media Matters aufgezeigt, wie Anzeigen unter anderem von IBM, Apple und dem Software-Konzern Oracle auf X neben Beiträgen mit positiven Äußerungen über Adolf Hitler und die Ideologie der National-Sozialisten auftauchten. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass so etwas passier

Erst kürzlich hatten wir in einer großen Recherche gezeigt, wie umfassend die Überwachung durch Werbe-Datenhändler auch in Europa ist. Unter den mehr als 650.000 Zielgruppenkategorien für Werbetreibende waren auch: Deutsche Soldat:innen & Polizist:innen.

Grüne und Linke fordern Stopp von Signa-Projekten in Berlin. gruene_berlin und dielinkeberlin haben an den Senat appelliert, alle Planungen für Projekte des kriselnden Immobilien- und Kaufhauskonzerns Signa zu stoppen.

