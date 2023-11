IBM stoppt Anzeigenschaltung auf X wegen rechtsextremer Inhalte

IBM hat die Anzeigenschaltung auf X (Twitter) gestoppt, weil Werbung des Konzerns neben rechtsextremen Inhalten aufgetaucht ist. Das bestätigte IBM gegenüber derVorausgegangen war ein Bericht der Non-Profit-Organisation Media Matters. Demnach erschienen rechtsextreme und Pro-Hitler-Inhalte direkt neben Anzeigen von Konzernen wie Apple, Bravo, Oracle, Xfinity (Comcast) und IBM. Konkrete Beispiele liefert Media Matters IBM hat nun bereits reagiert.

In einer Stellungnahme gegenüber der Financial Times erklärte der Konzern: „ IBM hat keine Toleranz für Hate Speech und Diskriminierung und wir haben sofort sämtliche Werbeschaltungen auf X gestoppt, während wir diese völlig inakzeptable Situation untersuchen. “ Comcast erklärte auf Anfrage, dass man sich die Vorgänge anschaue. Apple und Oracle hatten noch nicht direkt reagiert, so diewaren schon in den vergangenen Monaten ein Problem auf X. Mehrere Werbekunden hatten sich deswegen (zeitweise) zurückgezogen. CEO Linda Yaccarino hatte in der Folge öffentlich zugesagt, die Firmenauftritte besser zu schütze





