Iannone (Suzuki): Fokus auf Set-up und Elektronik

Praktisch auf die gleichen Rundenzeiten wie am Vortag kamen die Suzuki-Werksfahrer Andrea Iannone (Platz 13) und Alex Rins (Platz 18). Der Fokus an diesem zweiten Testtag lag auf der Erarbeitung eines Set-ups und auf der Konfuguration der Elektronik.

Iannone gab sich trotz der mittelprächtigen Platzierung optimistisch: «Wir haben einige wichtige Verbesserungen erreicht, auch wenn man das in der Zeitentabelle nicht sieht. Ich habe meine schnellsten Rundenzeiten mit gebrauchten Reifen gefahren. Das zeigt, dass wir über die Renndistanz schnell sein werden. Wenn es darum geht, eine einzelne, schnelle Runde zu fahren, haben wir Probleme», räumte der Italiener ein.

«Wenn ich mit neuen Reifen rausfahre, kann ich nicht so effektiv pushen, wie ich wollte, weil es an Vertrauen in die Front fehlt. In den Kurven in Sektor 4 verliere ich darum fast eine halbe Sekunde. Wir haben sehr guten Grip am Hinterrad, und das schiebt natürlich gewaltig Druck in die Front. Wir arbeiten daran, einen effektiveren Kompromiss zu finden, doch das braucht Geduld und viele Detailänderungen. Am Sonntag werden wir uns weiter verbessern», versicherte Iannone. headtopics.com

Auch Alex Rins verbreitete den üblichen Optimismus: «Wir testeten viele Modifikationen. Am Sonntag müssen wir die besten Kombinationen in den Rennmotorrädern zusammenführen, dann haben wir ein konkurrenzfähiges Paket beisammen.»2. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,7325. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,1218. Jorge Lorenzo, Ducati, 1:55,34411. Karel Abraham, Ducati, 1:55,42014. Danilo Petrucci, Ducati, 1:56,68018. Tito Rabat, Honda, 1:56,21422.

