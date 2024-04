Hyundai will bei der Rallye Kroatien an die Tabellenspitze zurückkehren

Beim dritten Saisonlauf, der Premiere von Kroatien und der ersten Asphaltrallye der Weltmeisterschaft (WRC) 2021, möchte der Hersteller-Champion Hyundai wieder zurück an die Tabellenspitzen.Beim Debüt der Rallye Kroatien möchte das in Alzenau ansässige WM-Team des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai den zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg im Lappland einfahren und wieder die Führungen in den WM-Tabellen übernehmen. Dies wird keine leichte Aufgabe sein.

Keine der Crews hat vorherige Erfahrungen von der ersten vollständig auf Asphalt gefahrenen Rallye von 2021, da sie eine neue Veranstaltung im Kalender ist. «Die Rallye Arctic Finnland markierte eine Rückkehr zu der Form, die wir von uns selbst als Team erwarten», sagte der Hyundai-Teamchef Andrea Adamo. «Jetzt müssen wir diese Dynamik auf Kroatien und darüber hinaus übertragen.» Hyundai tritt in Kroatien erneut mit drei i20 WRC für Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja sowie Craig Breen/Paul Nagle a

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kalender 2018: ADAC Rallye Masters und DRMAuch 2018 acht gemeinsame Läufe von ADAC Rallye Masters und DRM, ADAC Rallye Wartburg und ADMV Rallye Erzgebirge in Kalender aufgenommen, Sechs Veranstaltungen gemeinsam mit dem ADAC Opel Rallye Cup.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Hyundai mit kompletter Mannschaft in San RemoHyundai wird sich bei der italienischen Rallye San Remo mit dem kompletten Kader auf die dritte Station der Weltmeisterschaft, dem Debüt der Rallye Kroatien mit der ersten Asphaltrallye 2021, vorbereiten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Hyundai meistert Rallye Finnland mit Top-ErgebnisThierry Neuville und Hayden Paddon erringen die Plätze vier und fünf, Kevin Abbring landet bei anspruchsvoller Rallye erstmals in den Top Ten, Hyundai Motorsport festigt Gesamtrang zwei in der Herstellerwertung.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sehr anspruchsvolle Rallye Deutschland für HyundaiHayden Paddon beendet Heim-Event als bester Hyundai Pilot auf Rang acht, alle drei i20 Coupe WRC haben mit Problemen zu kämpfen, versöhnliches Ende für Dani Sordo mit Sieg bei der Power Stage.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

WRC Safari-Rallye 2024: Rovanperä führt, Albtraum für HyundaiKalle Rovanperä stürmt bei der Safari-Rallye in Kenia vorneweg, will von einer Vorentscheidung aber noch nichts wissen - Lappi und Tänak scheiden aus

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

WRC Safari-Rallye 2024: Rovanperä siegt, Hyundai rettet viele PunkteKalle Rovanperä holt einen klaren Sieg in Kenia vor Katsuta und Fourmaux - Hyundai-Piloten machen sich neues Punktesystem zunutze - Lappi im Dauerpech

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »