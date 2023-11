Hyundai nutzt Entwicklungsjoker in der WRC, um die Zuverlässigkeit des i20 N Rally1 zu verbessern

Hyundai nutzt den Entwicklungsjoker in der WRC, um die Zuverlässigkeit des i20 N Rally1 zu verbessern: Erst danach soll auch die Leistung gesteigert werdenzu nutzen, um die Zuverlässigkeit des i20 N Rally1 für die Saison 2024 in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu verbessern

. Nach einer Entwicklungsphase in der Vorsaison hat Hyundai mit dem i20N in dieser Saison große Fortschritte gemacht, liegt aber sowohl bei der Zuverlässigkeit als auch bei der Leistung immer noch hinter dem Toyota GR Yaris, der in der Meisterschaft das Tempo vorgibt.Eine Runde vor Saisonende hat Hyundai mit 14 Podiumsplätzen genauso viele wie in der vergangenen Saison erreicht, allerdings einen Sieg weniger. Dennoch konnte Hyundai den dritten Konstrukteurstitel in Folge von Toyota nicht verhindern.als Technischen Direktor treibt Hyundai seine Entwicklungsstrategie mit dem i20N weiter voran. Der nächste Schritt in diesem Prozess ist es, das Entwicklungsfenster des Oktober-Jokers zu nutzen, auch wenn die Früchte erst im nächsten Jahr geerntet werden können.im Motorsport Network, dass die Updates erst im kommenden Jahr und noch nicht beim Saisonfinale 2023 in Japan (16. bis 19. November) debütieren werden."Wir haben getan, was wir tun mussten. Wir müssen noch durch die Homologation und haben eine gute Vorstellung davon, was wir 2024 machen wollen", sagt Abitebou

:

