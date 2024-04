Hygienemängel in Bremer Restaurants aufgedeckt

Es ist der Albtraum eines jeden Restaurantbesuchers: Hygienemängel in der Küche. Die Lebensmittelüberwachung veröffentlicht regelmäßig Bremer Betriebe, die schwere Verstöße aufweisen. Was darunter fällt.kontrolleure lesen: Gleich mehrfach ist zum Beispiel von schwerem Schimmelbefall, Mäusekot oder verdorbenem Fleisch und Fisch die Rede.

Mehr als 30 Restaurants, Imbisse, Lieferdienste und Supermärkte stehen derzeit auf der Liste, die der Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst (LMVet)Die Bandbreite der Verstöße ist groß. Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgen derzeit die Beanstandungen in einem Restaurant, das Anfang Februar Besuch von der Lebensmittelüberwachung erhielt. Die Kontrolleure schreiben in ihrem Bericht unter anderem: „Im gesamten Kühlraum wurden gravierende großflächige Verschmutzungen vorgefunden. So war der gesamte Wandbereich links von der Tür zum Frosterraum großflächig mit grünlichen Schimmelablagerungen behafte

