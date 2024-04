Husqvarna-MX2-Werksteam mit Kay de Wolf als Teamkollege von Jed Beaton

Das Husqvarna - MX2 -Werksteam des Niederländers Kay Hennekens tritt auch 2021 mit Jed Beaton an. Und jetzt die Überraschung: Als Teamkollege wurde der erst 15-jährige Kay de Wolf engagiert, wie Pit Beirer verriet.Das erfolgreiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Team setzt in der MX2 -Weltmeisterschaft 2020, die am zweiten Augustwochenende in Kegums fortgesetzt wird, auf Jed Beaton und dem letztjährigen MX2 -Vizeweltmeister Thomas Kjer Olsen.

Die Husqvarna-Manager in Österreich melden jetzt eine Überraschung, was die Saison 2021 betrifft. Denn der hochbegabte Niederländer Kay de Wolf, der erst im September 16 Jahre alt wird und allgemein als Mega-Talent gilt, wird in der WM-Saison 2021 für die Zweitmarke von KTM im Husky-Werksteam fahren. De Wolf gilt als Sandspezialist und ist wohl der schnellste Fahrer in der EMX250-Europameisterschaft 2020. Kay fährt seine erste EMX250-Saison, hat aber als Geheimfavorit das erste Rennen in Valkenswaard nicht gewonne

