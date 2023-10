Hürzelers Lösungen für die harten Proben

30.10.2023 14:22:00 / Herkunft: kicker_BL

Das letzte Gastspiel von Schalke 04 am Millerntor ist erst rund fünf Wochen her und endete 3:1 für St. Pauli. Vor der Neuauflage am Dienstag im DFB-Pokal erwartet Fabian Hürzeler nach dem Trainerwechsel bei den Gelsenkirchenern andere Voraussetzungen.